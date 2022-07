Inglaterra assegura 'quartos' do Europeu feminino após goleada histórica à Noruega

A Inglaterra assegurou esta segunda-feira o apuramento para os 'quartos' do Europeu feminino e logo... com um resultado que vai diretamente para o livro de recordes da UEFA. As inglesas, que já eram 'detentoras' deste mesmo recorde depois de aplicarem um 6-0 à Escócia na fase de grupos em 2017, voltaram a melhorar o seu registo esta noite, com um 8-0 diante da Noruega, em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos.

Com este resultado, seguem na liderança isolada do Grupo A, com seis pontos, após duas vitórias consecutivas na prova, e com um saldo de nove golos marcados e nenhum sofrido.

Recorde-se que a mesma Noruega é, a par da Espanha e da Alemanha, uma das seleções que registou a maior diferença de golos de sempre em Europeus, depois de um 17-0 aplicado à Eslovénia durante a fase de qualificação para o Euro'97, realizado em solo norueguês (Oslo). A Espanha já havia conseguido a mesma margem e resultado em 1995, diante da Eslovénia, e em 2013 a Alemanha igualou esse mesmo recorde frente ao Cazaquistão.