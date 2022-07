Inglaterra bate Alemanha e conquista Europeu feminino

Inglaterra bateu a Alemanha por 2-1 e conquistou pela primeira vez o Europeu feminino, que se realizou precisamente em território inglês. O triunfo foi alcançado apenas no prolongamento após o empate a um nos 90 minutos.Depois de uma primeira parte sem golos, Ella Ann Toone deixou as inglesas em vantagem aos 62 minutos, mas Lina Magull restabeleceu a igualdade aos 79', fazendo com que se tivesse de jogar mais meia hora para encontrar o vencedor.Foi aí que apareceu Chloe Kelly a marcar o golo do triunfo da Inglaterra, aos 110 minutos, soltando a festa no relvado e nas bancadas de Wembley.A Inglaterra, duas vezes finalista vencida, tornou-se assim a quinta seleção a conquistar o Europeu feminino, contrariando o favoritismo de Alemanha, vencedora da competição por oito vezes e que, até hoje, não tinha perdido nenhum das finais que disputou.