Inglaterra goleia Letónia e faz história na qualificação para o Mundial feminino

A seleção de Inglaterra goleou esta terça-feira a Letónia por 20-0, em jogo de qualificação para o Mundial'2023, e fez história ao alcançar a maior vitória de uma seleção europeia num apuramento para um Campeonato do Mundo de futebol feminino. O anterior recorde pertencia à Bélgica, após golear a Arménia por 19-0, na passada quinta-feira.Num jogo em que Beth Mead, Lauren Hemp, Alessia Russo e Ellen White apontaram todas um hat-trick, outro recorde foi estabelecido. Desta feita por Ellen White, avançada do Manchester City, que, com os três golos apontados, se tornou na melhor marcadora de sempre da seleção inglesa, agora com 48. A jogadora, de 32 anos, superou o registo de Kelly Smith, com 46 golos, que fica agora para trás.De referir que Elia Toone, Georgia Stanway, Jessica Carter, Bethany England (por duas vezes), Jill Scott e Jordan Nobbs apontaram os restantes golos da seleção da Inglaterra, que lidera o grupo D de qualificação para o Mundial'2023 só com vitórias, 53 golos marcados... e nenhum sofrido.