Itália deixa Algarve Cup um dia antes da final devido ao coronavírus

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou a sua decisão de retirar a seleção feminina da Algarve Cup, um dia antes da disputa da final da prova, marcada para as 18h45 de quarta-feira diante da Alemanha. Em causa, segundo comunicou a FPF, está a "situação de emergência que se vive em Itália e à consequente supressão de voos com destino ao seu país", algo que levou a definir-se que "a melhor solução seria o regresso da comitiva italiana o mais rápido possível."





De acordo com a Sky Italia, a FIGC tinha fretado um charter à Alitalia para regressar a casa na quarta-feira pela manhã, mas tal situação poderá não ser autorizada, já que o governo português decretou de suspender as ligações aéreas para Itália. Ainda assim, esclarece a mesma emissora, estão a ser desenvolvidos contactos entre a federação, o Ministério do Interior e Ministério dos Negócios Estrangeiros de forma a desbloquear a situação e permitir à comitiva regressar a Itália.