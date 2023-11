Benfica visita Freamunde e Sporting vai à Amora: o sorteio da 3.ª ronda da Taça de Portugal feminina

O Famalicão, detentor da Taça de Portugal de futebol feminino, vai iniciar a defesa do troféu em casa do Leixões, da 3.ª divisão, ditou esta quarta-feira o sorteio da terceira eliminatória realizado na Cidade do Futebol, em Lisboa. O Sp. Braga, finalista vencido na época passada, defrontará o Rio Ave, enquanto que Benfica e Sporting têm pela frente o Freamunde e o Amora, respetivamente.A terceira eliminatória envolve um total de 32 emblemas e integra as 12 equipas da Liga BPI, isentas da ronda anterior, que atuam na condição de visitantes, e as 20 provenientes da segunda eliminatória. Os encontros realizar-se-ão no fim de semana de 9 de dezembro.

Confira o sorteio completo:

Estoril Praia - Länk Vilaverdense

Rio Tinto - Albergaria

Leixões - Famalicão

Rio Ave - Braga

Futebol Benfica - Valadares

Souselas - Marítimo

Freamunde - Benfica

V. Guimarães - Damaiense

Ilha - Ouriense

Bragalona - Torreense

Amora - Sporting

Romariz - Racing Power

Boavista - Académico de Viseu

Ourique - Cadima

Vitória de Setúbal - Tirsense

Gil Vicente - Guia