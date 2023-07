Jacynta Galabadaarachchi reforça equipa feminina do Sporting

Jacynta Galabadaarachchi foi anunciada como reforço da equipa principal feminina de futebol do Sporting até 2025. A avançada australiana, que também tem nacionalidade argentina, chega ao emblema leonino depois de duas temporadas e meia nas escocesas do Celtic."Estou muito entusiasmada, o Sporting é um clube incrivelmente grande e estou desejosa por começar a treinar e conhecer as jogadoras", disse a atleta de 22 anos aos meios do clube de Alvalade."Quando me contactaram fiquei muito contente, deram-me a conhecer a ambição, os valores e a filosofia do clube e identifico-me muito com isso enquanto jogadora. Por isso, não tive dúvidas e estava pronta para vir", acrescentou a jogadora que já jogou pela selecção sub-20 da Austrália. Na época passada, Jacynta Gala – como é conhecida – fez trinta jogos, marcou 15 golos e fez 17 assistências, terminando a época como campeã da Escócia.Portugal será o quarto país estrangeiro onde jogará. Depois de ter representado o Kingston City FC, o Melbourne City FC e o Perth Glory FC na Austrália, a avançada rumou a Inglaterra para representar o West Ham, seguindo depois para Itália, onde vestiu as cores do Nápoles, antes de se transferir para a Escócia.Reconhecendo que gosta de se "desafiar em novos contextos", traçou as suas expectativas sobre a mudança para as leoas e mostrou-se conhecedora da realidade do futebol feminino em Portugal. "Vai ser desafiante, mas só penso em começar e ganhar o máximo possível. Quero dar o meu melhor e ajudar a equipa, seja com golos, assistências ou a defender. A Liga e as equipas são boas e nós, no Sporting, temos muitas jogadoras talentosas", apontou a cara nova da equipa liderada por Mariana Cabral, antes de enumerar as suas principais características dentro de campo. "Gosto de ganhar, sou muito competitiva. Também gosto de driblar, sou uma jogadora criativa e estou aqui para ajudar a equipa", disse a jogadora que acabou com mais assistências no último campeonato escocês. "É um dos meus pontos fortes, diria. Gosto de marcar, mas provavelmente faço mais assistências e farei tudo o que for possível para marcarmos muitos golos", reforçou a avançada de 22 anos.Jacynta Gala abordou ainda a presença das leoas Ana Borges, Diana Silva e Ana Capeta naquela que será a primeira participação de Portugal num Campeonato do Mundo. "Falei disso com a treinadora. Estou muito ansiosa por jogar com elas, tenho visto muitos jogos delas e da equipa para me ir familiarizando", acrescentou, antes de deixar umas últimas palavras aos sportinguistas. "Estou aqui para ajudar a equipa e quero vencer o maior número de títulos possível", rematou.