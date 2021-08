Janaína Queiroz: «Estou muito feliz com a minha chegada ao Famalicão»

Janaína Queiroz está de regresso a Portugal. A central brasileira, de 33 anos, representou o Sp. Braga durante duas temporadas e meia e vai agora envergar a camisola do Famalicão após ter alinhado pelo Grémio em 2020/21. A experiente jogadora mostrou-se agradada com o novo projeto.





"Estou muito feliz com a minha chegada ao Famalicão. Apresentaram-me um projeto muito bom e comprometido com o crescimento do futebol feminino. Temos uma boa estrutura, a direção está sempre muito próxima de nós, jogadoras. Isso é muito importante", garantiu à assessoria de imprensa.Janaína Queiroz, campeã em Portugal pelas bracarenses, apontou a ajudar as famalicenses a alcançarem uma "grande temporada."Estou muito comprometida com o projeto do clube e com todo o grupo. Espero ajudar da melhor forma possível a equipa. Sabemos que a temporada não será fácil, temos fortes adversários e vamos precisar de fazer uma grande temporada para conseguirmos os nossos objetivos", concluiu.