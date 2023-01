Jassie Vasconcelos junta-se ao Torreense

Jassie Vasconcelos é reforço do Torreense. A avançada de 28 anos chega proveniente do Racing Power, onde alinhou nesta primeira metade da temporada com cinco golos apontados em sete jogos realizados, sendo a primeira aquisição neste mercado de transferências para a equipa orientada pelo inglês Simon Parker.Com uma carreira recheada de várias experiências internacionais, tendo atuado em França e no País de Gales, Jassie tem como ponto alto a passagem pelo Benfica, onde se destacou ao apontar 36 golos em 20 jogos na temporada 2018/19. Conta ainda com uma passagem pelo Länk Vilaverdense, na última época, registando 11 golos em 22 jogos.