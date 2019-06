Jassie Vasconcelos troca Benfica pelo Metz

Jassie Vasconcelos, extremo do Benfica, vai deixar o clube da Luz no final da época para reforçar o Metz, 10º classificado em França em 2018/19 sob o comando do luso-francês Manu Peixoto.

A jogadora, de 24 anos, prepara-se assim para a segunda aventura no estrangeiro depois de ter alinhado três épocas em clubes do País de Gales. Jassie Vasconcelos representou PILCS (2015/16), Cardiff Metropolitan (2016/17) e Cardiff City (2017/18) antes de ingressar no Benfica.

Na temporada que agora termina, a extremo marcou 36 golos em 19 jogos, entre 2ª Divisão e Taça de Portugal. Conquistou esta prova e pode sagrar-se campeã da 2ª Divisão no próximo fim de semana, pois o Benfica ganhou 9-0 na 1ª mão da final frente ao Sp. Braga B.

Jassie Vasconcelos nasceu no Porto mas tem dupla nacionalidade (ascendência brasileira). Foi apenas uma vez internacional por Portugal, num particular com a Finlândia, em 2017, que terminou empatado 1-1.