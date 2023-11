Jenni Hermoso admite ter sido ameaçada

Jenni Hermoso revelou ter sido ameaçada na sequência da polémica com o agora ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales. "Tive de assumir consequências de um ato que não provoquei, nem premeditei. Cheguei a receber ameaças e isso é algo a que nunca te habituas", disse em entrevista à ‘GQ’.

Beijada sem consentimento por Rubiales nos festejos da conquista do Mundial, a espanhola de 33 anos não escondeu as dificuldades em lidar com toda a polémica. "Foram semanas muito duras. Ter de falar disto uma e outra vez estava a fazer-me mal, mas tinha de o deitar cá para fora", soltou, salientando o trabalho que está a fazer com uma psicóloga: "Acompanha-me há muitos anos. Para mim, a saúde mental é tão importante como os treinos."

Apesar de tudo, Jenni, que em outubro voltou à seleção, garante que está motivada para continuar a jogar futebol e não só: "Adorava poder centrar-me apenas no desporto, mas quando vemos situações injustas temos de intervir. Pedimos coisas básicas, como um salário mínimo digno. Sei que muitos me vão odiar, mas tenho de dizer o que penso."