Jenni Hermoso ruma às mexicanas do Tigres

A futebolista internacional espanhola Jennifer Hermoso, campeã mundial em 2023, vai alinhar no Tigres, detentor do título mexicano feminino, anunciou esta segunda-feira o clube nas redes sociais.

"Uma campeã do mundo para as mais campeãs do México. Bem-vinda Jenni Hermoso", publicou o Tigres na rede social X, numa publicação acompanhada de um vídeo com jogadas de destaque da futebolista da seleção de Espanha.

A jogadora espanhola foi anunciada pelo Tigres um dia depois de oficializada a sua saída do Pachuca, a sua primeira equipa no México, à qual chegou em junho de 2022.

"Nada me dá mais entusiasmo do que anunciar que farei parte deste incrível clube. Tenho toda a vontade e ilusão de vestir a camisola do Tigres", disse Jenni Hermoso.

A nova jogadora do Tigres foi uma dos protagonistas do Mundial feminino de 2023, que a Espanha venceu na Austrália e Nova Zelândia, pelo fez dentro do campo e pelo polémico beijo de que foi alvo por parte do então presidente da federação espanhola, Luis Rubiales, nos festejos pós título.