Jéssica Silva apresentada no Lyon: «Estou a viver um sonho»

A internacional portuguesa feminina, Jéssica Silva, foi esta quarta-feira apresentada como novo reforço do Lyon, juntando-se assim à atual melhor jogadora do mundo - Ada Hegerberg. Assinou contrato válido por duas temporadas.A avançada de 24 anos, proveniente do Levante, referiu que se sente "verdadeiramente feliz" e que esta será uma "grande progressão na sua carreira", admitindo ainda que está a "viver um sonho.Jéssica Silva, formada no Albergaria, teve passagens pelo Linkoping (Suécia), Sp. Braga e Levante (Espanha). A jogadora fez esta época 21 jogos pelo clube espanhol, onde marcou 2 golos e fez 5 assistências. Além de Jéssica foram apresentados mais três reforços na equipa francesa: Katriina Talaslahti, 18 anos, Janice Cayman, 30 anos e Nikita Parris, 25 anos.