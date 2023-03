Jéssica Silva: «Em poucos anos, o Benfica poderá estar entre as 10 melhores equipas da Europa»

Jéssica Silva acredita que o projeto que o Benfica tem para o futebol feminino poderá deixar "em muito pouco tempo" o clube entre as 10 melhores equipas do panorama europeu.





"Muita gente ficou surpreendida com as nossas prestações na Champions, mas eu continuo a acreditar que nós podemos fazer mais e melhor. Tivemos coisas positivas, sim, mas sinto que este grupo de trabalho tem capacidade para fazer muito melhor, e isso é bom, é fantástico. Posso dizer que o Benfica, se quiser, em poucos anos poderá estar entre as 10 melhores equipas da Europa. Digo isto pela dimensão do projeto, pela qualidade das jogadoras. Isto é um processo, nós temos de continuar a lutar, a trabalhar, a crescer, temos de aprender a olhar também para os outros. Acho, sem dúvida, que somos uma equipa que pode ir muito longe, e em muito pouco tempo", atirou a internacional portuguesa.

O jogo com o Bayern Munique

"É daqueles jogos que ficam marcados para o resto das nossas vidas. Foi um jogo que nós sentimos que esteve mesmo na palma da nossa mão – por isso é que doeu tanto –, e nós deixámos escapar. Mas a verdade é que também faz parte. Custa – e nós temos um plantel muito jovem, e às vezes pode ser mais difícil assimilar derrotas como aprendizagens –, mas o grupo, a posteriori, conseguiu perceber que foi um momento que nos fez crescer como equipa e que já nos está a dar vantagens no momento presente. Custou na altura, mas também nos trouxe alguns frutos."

A qualificação para o Mundial

"Ainda estou a responder a mensagens de parabéns, ainda estou a digerir, a assentar as coisas na cabeça, porque, sem dúvida, é um sonho tornado realidade para mim e para muitas jogadoras, jogadoras que já não estão na Seleção, mas que a representaram ou viram a evolução do futebol feminino. É algo muito especial. Até chegarmos lá, é tentar desfrutar deste sentimento, porque é mesmo muito especial."

O pouco destaque mediático dado pela qualificação

"Realmente, é uma pena. Fiquei surpreendida pela negativa. Perceber que os nossos jornais desportivos não estão capazes de pôr mulheres na primeira página sem ser em quadradinhos invisíveis, eu acho que é um caminho que tem de ser percorrido, e o que sinto é que não está a ser. Temos de dar mesmo esse passo. Tenho a certeza de que não sou a única que ficou desgostosa com as capas que vi naquele dia, mas haja mudança, porque precisamos que essa mudança aconteça."



Mensagem para os adeptos

"Em primeiro lugar, desde já, uma mensagem de agradecimento, porque, depois de sete anos fora de Portugal, chegar ao meu clube e ver que a malta vem ver-nos jogar é mesmo especial. Ir jogar ao Norte ou a qualquer sítio e ter sempre adeptos lá é algo que me deixa de olhos a brilhar, muito feliz. Portanto, primeiro uma mensagem de agradecimento e fazer-vos sentir que nós precisamos mesmo de vocês para que continuemos a crescer, precisamos mesmo da vossa atenção, porque só assim é que podemos mostrar que somos uma equipa diferente, uma equipa diferenciada, uma equipa que quer fazer as coisas da forma certa para chegar às melhores da Europa", terminou.