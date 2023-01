Jéssica Silva fica sem telemóvel no aeroporto: «O boneco que o roubou ainda se armou em chico esperto»

Roubaram-me o telemóvel agora no aeroporto. E enquanto falava com a segurança e a PSP para acederem às câmaras de vigilância, as minhas super colegas de equipa conseguiram resgata-lo graças ao serviço de localização.

detalhe: o boneco que o roubou ainda se armou em chico esperto — Jéssica Silva (@jessiicasilva10) January 28, 2023

Jéssica Silva contou nas redes sociais que lhe roubaram este sábado o telemóvel no aeroporto de Lisboa, mas que as companheiras de equipa do B Benfica conseguiram recuperá-lo."Roubaram-me o telemóvel agora no aeroporto. E enquanto falava com a segurança e a PSP para acederem às câmaras de vigilância, as minhas super colegas de equipa conseguiram resgatá-lo graças ao serviço de localização. Detalhe: o boneco que o roubou ainda se armou em chico esperto", escreveu a avançada dos encarnados.Pouco depois acrescentou: "Como não aguentei fui ver a cara do boneco, o tal que me tentou sacar o telemóvel, e sabem uma coisa? Cheguei lá à porta e o boneco tinha 130 euros em excesso de bagagem por pagar e estava sujeito a não embarcar. Karma!O Benfica viajou este sábado para a Madeira, onde amanhã defronta o Marítimo, para o Campeonato Nacional.