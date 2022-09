Jéssica Silva solidária com vítimas de assédio sexual: «Jamais podemos ficar caladas»

Peço, acima de tudo, que não estraguem o nosso sonho. O desporto feminino, em especial o futebol, está a crescer exponencialmente e estes casos são absolutamente reprováveis. Vergonhosos.

A futebolista do Benfica Jéssica Silva abordou esta sexta-feira, de forma pública, o caso mais recente de possível assédio sexual em Portugal e pediu para que todos se unam contra quem prevarica e incorre em crime."Não estraguem o nosso sonho. Ser futebolista e fazer parte da gigante evolução do futebol feminino é um orgulho! É mesmo! O assédio sexual é condenável de forma transversal. Tendo em conta estas últimas notícias, não poderia deixar de destacar a minha solidariedade com todas estas futebolistas. Jamais podemos ficar caladas. Se não nos pronunciarmos sobre este assunto, sabendo e tendo conhecimento dos factos, também estamos a fazer parte desta triste história e a aumentar a probabilidade de que isto se repita no futuro. Peço, acima de tudo, que não estraguem o nosso sonho. O desporto feminino, em especial o futebol, está a crescer exponencialmente e estes casos são absolutamente reprováveis. Vergonhosos. Coragem para todas as que viveram algo assim. E não se esqueçam: não estão sozinhas", reiterou a internacional portuguesa numa mensagem partilhada nas redes sociais.