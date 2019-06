Jéssica Silva: «Tenho a certeza que cheguei ao topo»

A futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva disse esta quarta-feira ter atingido o topo ao assinar pelo tetracampeão europeu Lyon e considerou que esta transferência para a "melhor equipa do mundo" vem comprovar a qualidade das jogadoras lusas."Tenho a certeza que cheguei ao topo. Tenho dois anos de contrato e quero afirmar-me, embora haja sempre um ano de adaptação. Sei que vou conseguir evoluir, porque vou treinar com as melhores jogadoras. É uma grande responsabilidade vestir a camisola do Olympique", afirmou Jéssica Silva, em entrevista à agência Lusa.Um dia depois de ter firmado contrato por dois anos com o conjunto francês, a jogadora, que representou o Levante nas duas últimas temporadas, disse ter concretizado o objetivo "de chegar a uma grande equipa" e de participar na Liga dos Campeões feminina, prova que o Lyon conquistou nas últimas quatro temporadas.Jéssica pretende agora "desfrutar, aprender e crescer" no emblema que venceu os últimos 13 campeonatos em França."Tive outras propostas aliciantes, mas o Lyon é o Lyon, é a melhor equipa do mundo e não pensei duas vezes. Acho que vou encaixar bem no campeonato francês. É um futebol mais físico, mais intenso e com menos paragens do que em Espanha", disse à Lusa a ala, de 24 anos, que em setembro do ano passado já tinha estado próxima de reforçar o Lyon.De resto, Jéssica Silva confessou que já se vê a 'assistir' as colegas de equipa e consagradas Ada Hegerberg e Eugénie Le Sommer: "Já sonhei com isso. A Le Sommer é uma jogadora incrível, na qual me revejo até mais do que na Ada. Claro que já imaginei e estou muito ansiosa por começar a treinar com elas."Após ter representado Clube de Albergaria, Linkoping (Suécia), Sporting de Braga e, mais recentemente, o Levante, a internacional lusa vai continuar a atuar no estrangeiro, à semelhança de outras jogadoras portuguesas, como Mónica Mendes (AC Milan), Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva (Atlético de Madrid) ou Matilde Fidalgo (Manchester City)."Os grandes clubes europeus reconhecem cada vez mais a qualidade da jogadora portuguesa. Temos uma geração fantástica a aparecer. Os clubes percebem que há trabalho e ambição na jogadora portuguesa e que temos qualidade. Estão mais atentos ao que se faz em Portugal", salientou.A presença no Europeu feminino de 2021 é outra das ambições de Jéssica Silva, que falhou a primeira participação de Portugal naquela competição, em 2017, devido a lesão."Infelizmente, tive duas lesões graves que me podiam ter feito abanar, mas nunca olhei para trás. Fiquei fora do Europeu, mas agora quero estar numa grande competição europeia com a minha seleção", vincou a atleta, que vê Cristiano Ronaldo e Ricardinho "como exemplos".