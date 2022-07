Joana Marchão ruma ao Parma

A internacional portuguesa Joana Marchão foi anunciada como reforço para o corredor esquerdo da defesa do Parma. A jogadora, de 25 anos, assina contrato válido por duas temporadas com a equipa italiana. Será a primeira experiência no estrangeiro para a atleta que estava ligada ao Sporting desde 2016. No novo clube, Joana Marchão vai encontrar a portuguesa Giovana Maia, que já integra o plantel comandado por Fabio Ulderici.

Filipa Dias no Amora

A nível nacional, de salientar a transferência de Filipa Dias para o Amora.

A defesa, de 18 anos, chega proveniente do conjunto secundário do Benfica e vai estrear-se no mais alto patamar do futebol português. A equipa orientada por Luís Ramalho prossegue a preparação para o início da primeira fase da Taça da Liga, agendada para 28 de agosto, frente ao Lank Vilaverdense numa eliminatória a duas mãos.