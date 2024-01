João Marques e a derrota com o Sporting: «Aqui no Racing Power não queremos vitórias morais»

Resignado com a derrota do Racing Power diante do Sporting , o técnico João Marques assumiu que a expulsão de Tânia Riso, logo aos 20 minutos, condicionou a partida da sua equipa."Com a adversidade que tivemos, que foi a expulsão, a jogar contra uma equipa como a do Sporting, com a sua qualidade individual e coletiva, as coisas ficam mais difíceis. Nos dois jogos [Racing Power e Sporting já se tinham defrontado pelo campeonato nacional, em outubro], o Sporting conseguiu vencer-nos. Aqui no Racing Power não queremos vitórias morais. Perdemos e isso é que conta. O que queremos fazer é trabalhar com dedicação para na próxima sermos nós a sorrir. Somos um clube que está a chegar à Liga principal pela primeira vez e encaramos todos os jogos, contra todos os adversários, sempre da mesma forma e sempre para vencer", disse.