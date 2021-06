João Marques é o novo treinador da equipa feminina do Sp. Braga

João Marques é o treinador escolhido por António Salvador para assumir a equipa feminina do Sp. Braga e suceder a Miguel Santos, que saiu no mês passado. Trata-se do regresso do técnico, de 45 anos, aos arsenalistas, depois de ter orientado a formação minhota entre 2017 e 2018.





"É uma prazer voltar a uma casa onde já fui muito feliz e que me tornou o treinador que hoje sou", começou por dizer, em declarações à 'NEXT', a televisão online do clube, deixando antever o que espera da sua equipa."Teremos de ser nós, teremos de ser Braga. Teremos que trabalhar mais do que os outros, ser mais inteligentes e ter mais dedicação e compromisso. Uma equipa que sabe o que quer, que tem respeito pelos adversário, mas vamos entrar em todos os jogos para ganhar os três pontos para, no fim, atingir o objetivo, que é conquistar títulos pelo clube", vincou."O treinador é o líder, mas vão ser várias pessoas a trabalhar para o mesmo. Aqui no Sp. Braga toda a gente trabalha para o mesmo objetivo", finalizou o treinador, que orientou o Famalicão em 2020/21.