Jovem do Benfica lesiona-se gravemente e vai ficar nove meses de fora

Amélia Silva sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com lesão meniscal associada, durante um treino, e vai ficar fora dos relvados durante pelo menos nove meses, informou o Benfica.

"O diagnóstico foi alcançado após avaliação dos médicos do clube e a realização de exames complementares. A jovem futebolista será submetida em breve a intervenção cirúrgica, antevendo-se um período de paragem não inferior a nove meses", lê-se no site das águias.

A avançada, de 19 anos, voltou em abril à competição, depois de ter estado mais de 12 meses parada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior no joelho direito.