Jogadora do Ponte de Frielas relata episódio de violência no clube: «Agrediram-me na cara»

Beatriz Carvalho, jogadora do Ponte de Frielas, contou nas redes sociais que foi agredida por companheiras de equipa, num treino, depois de ter manifestado a intenção, com outra companheira, de deixar o clube.





A jogadora diz que foi "agredida na cara" e que o clube não autoriza a sua desvinculação."Hoje acho que devo revelar tudo o que me tem sido feito, a mim e à minha colega, na União Desportiva Ponte De Frielas. Após uma época no clube decidi que queria uma oportunidade maior e melhor para mim, foi quando decidi ir fazer um treino de captação a outro clube no qual este queria inscrever-me e sentia-me bem ali.Decidi então no dia seguinte conversar com a equipa técnica do clube e despedir-me da equipa. Três atletas passaram o treino todo a criticar-me e a julgar-me por querer sair da equipa.No final do treino decidi conversar com a capitã, que tem a responsabilidade de manter o bom ambiente no treino, e que decidiu juntar-se às jogadoras que me julgaram o treino todo.Estava a ter uma conversa no clube, com a capitã, onde lhe fazia o apelo para não continuar com estes ambientes nos treinos, ao que ela me responde que não o ia fazer.A conversa teria ficado por ali, não fosse uma atleta da equipa decidir juntar-se à capitã e vir até mim. Pedi-lhe para ir embora porque o assunto só tinha de ser tratado com a capitã. A atleta não gostou do que eu lhe disse e tentou agredir-me; a minha colega, para me ajudar, meteu-se à frente e tanto a atleta que me quis bater como a capitã agrediram-nos com gravidade no clube.Agrediram-me na cara, onde fui operada há uns meses, e no rim da minha colega, que tinha sido operada ao rim também. A minha colega ficou sem respirar e só aí é que as atletas pararam de nos agredir.Com isto, a coordenadora do futebol feminino, mãe da capitã que nos agrediu, não viu o que se passou mas nem quis ouvir o que tinha acontecido e ameaçou agredir a minha colega, porque esta estava a tentar explicar o sucedido.A coordenadora do futebol feminino, para não arranjar problemas às atletas que nos agrediram, chamou dois senhores da direção e às atletas que observaram o sucedido disse para não contarem nada a ninguém e que se alguém perguntasse para alegarem que a culpa era minha e da minha colega.Nada foi contado ao sr presidente do clube, que só soube no dia seguinte pela minha família, que se dirigiu ao local para apresentar queixa.O clube até agora insiste em não nos passar uma carta de desvinculação."