Jogadora do Sporting partilhou balneário com Haaland: «Em Portugal ainda não sabem...»

Andrea Norheim reforçou este verão a defesa do Sporting. A norueguesa,de 24 anos, que já marcou um golo ao serviço das leoas, começou a jogar futebol no Bryne onde tinha como companheiro…. Erling Haaland. A jogadora confessou, em entrevista à TV 2, que quando os meios de comunicação social internacionais se aperceberam que partilhou o balneário com o craque do Manchester City o telefone não parou de tocar. Em Portugal, ninguém sabia. Até hoje..."Felizmente as coisas já acalmaram. Acho que aqui em Portugal ainda não sabem. Ninguém me falou disso. Se soubessem teriam dito alguma coisa. Será interessante perceber quando é que vão perceber...", disse a jogadora, numa entrevista publicada esta quarta-feira.A futebolista nórdica falou ainda sobre a mudança para o Lyon com apenas 17 anos: "Somos repreendidas se fizermos um mau passe. No início, o treinador levantou-se e explicou um exercício de passe em francês. O jogo começou imediatamente sem que nada fosse traduzido. Percebi mal o exercício, cometi erros e fui repreendida. É muito diferente do que se passa na Noruega. É completamente ridículo. Mas lá era completamente normal. Se tivesse acontecido agora não me teria importado. Apenas pensaria: ‘Que idiota’. Mas eu tinha 17 anos e era insegura".No entanto, e apesar de não ter jogado no campeonato francês, Andrea Norheim não se arrependeu de ter ido para França: "Há coisas que teria feito de forma diferente. Ao mesmo tempo, não teria perdido a experiência por nada deste mundo. Cresci muito como pessoa e como jogadora de futebol. Pude ver como funcionava a melhor equipa do mundo".A jogadora foi ainda questionada sobre o convite para jogar no nosso país: "No início pensei: 'Portugal? Vou jogar lá?' Mas achei que não fazia mal nenhum falar com o clube. Fiquei com uma ótima impressão. Percebi que ia ser um passo em frente. Lisboa também não é o pior sítio do mundo para se viver".E continuou, abordando o bom momento do clube leonino: "O Benfica sempre foi um pouco melhor do que o Sporting. Mas este ano não está a ser o caso. Estamos a dois pontos. Dá-nos muita motivação para podermos ganhar o campeonato".