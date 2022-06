Jogadora explica saída do Real Madrid e aponta o dedo ao clube: «Veem-nos como produtos...»

Kosovare Asllani, avançada internacional sueca que termina contrato no final de junho com o Real Madrid, abriu o coração em entrevista ao 'Sportbladet', onde revelou os motivos que a levaram comunicar a saída dos merengues cerca de um mês do fim do vínculo com o clube.

"É difícil entrar em detalhes, mas trata-se de uma decisão tomada em grande parte por causa da cultura, que infelizmente se criou no clube, e a qual eu designaria como um ambiente pouco saudável para as jogadoras, no qual estive inserida. Entre outras coisas, quase que vi-me obrigada a jogar lesionada e sem receber qualquer tipo de ajuda", começou por revelar a experiente avançada de 32 anos.

Kosovare Asllani assume que torna público o ambiente vivido dentro das instalações do Real Madrid com o intuito de mudar o futuro das jogadoras que continuarão a vestir as cores 'blancas'. "Creio que fiz muito pelo clube desde início. Com o passar dos anos apercebi-me que não tratavam bem as jogadoras. É importante eu falar sobre isto porque ainda ninguém falou e talvez assim haja mudanças. Tentei que houvessem [mudanças] desde o primeiro momento em que cheguei ao clube."

E prosseguiu: "Pressiona-se constantemente para que as jogadoras joguem lesionadas ou doentes. Não é um ambiente saudável. Importo-me muito com o clube, mas creio que está nas mãos das pessoas erradas. Muita gente opta por atropelar a equipa médica porque veem as jogadoras como produtos e não como pessoas."