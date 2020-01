Jogadora premiada no 'The Best' faz apelo para encontrar troféu perdido... num comboio

Esta é mais uma daquelas histórias insólitas que merecem ser partilhadas. Wendie Renard, defesa da equipa feminina do Lyon, fez esta sexta-feira um apelo nas redes sociais para tentar recuperar o troféu 'FIFA The Best', recebido na cerimónia em setembro do último ano, onde foi nomeada para o onze feminino do ano.





A companheira de equipa da portuguesa Jéssica Silva, de acordo com a sua publicação, terá se esquecido de uma das suas malas e nela continha, nem mais nem menos, o troféu 'FIFA The Best' e ainda uma outra distinção entregue pela revista 'France Football'."Só dei conta que me tinha esquecido da mala quando cheguei a casa. Fui para a estação de Perrache [terminal]. A companhia conseguiu devolver-me a mala, mas o prémio 'FIFA The Best' não estava lá dentro. Da minha parte, fiz todos os possíveis, agora com a equipa da estação de Perrache para ajudar-me a encontrar o meu troféu", escreveu a internacional francesa, no Twitter.