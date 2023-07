Jogadoras do Länk Vilaverdense sem receber

A equipa feminina do Länk Vilaverdense acabou a época 2022/23 com salários por liquidar. A informação foi avançada pelo ‘Diário de Notícias’ e confirmada por Record. Nené Miranda, presidente da SAD do emblema de Vila Verde, disse, porém, que a "situação vai ficar resolvida até final da semana". "Estamos a aguardar uma transferência do investidor", apontou.