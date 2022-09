Jogadoras do Rio Ave denunciam assédio sexual

Várias jogadoras do plantel sénior do Rio Ave denunciaram um antigo treinador do clube de assédio sexual, segundo adianta o jornal 'Público' na sua edição desta quinta-feira. De acordo com a informação avançada na manchete daquele diário, que diz ter acesso às mensagens íntimas enviadas, o técnico em questão está agora no comando do Famalicão.