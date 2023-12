Jogadoras do Sporting 'invadem' Lisboa

A Liga BPI só volta a jogar-se a 6 e 7 de janeiro, mas a equipa feminina do Sporting não pára. Aproveitando a pausa das competições, as comandadas de Mariana Cabral realizaram uma ação de team building no centro de Lisboa com uma atividade de Escape Room. Divididas em cinco grupos, procuraram resolver o mistério com desafios pelo Terreiro do Paço, Rua Augusta, Restauradores e outros locais da capital.