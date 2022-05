Jorge Barcellos e a final da Taça de Portugal: «É um momento lindo para nós»

Jorge Barcellos, treinador do Famalicão, fez esta sexta-feira a antevisão à final da Taça de Portugal feminina frente ao Sporting, marcada para amanhã (17h15) no Estádio Nacional. O técnico garantiu que a equipa minhota está focada em tentar anular ao máximo o adversário





"A equipa do Sporting tem um modelo muito parecido com o nosso. Procura muito os espaços, tenta sair e, quando a bola sai bem articulada, o meio-campo trabalha e movimenta muito. Vamos tentar anular essa saída para que a bola não chegue articulada à frente. Vamos tentar pressionar o mais rápido possível", afirmou o técnico brasileiro de 55 anos.

Confrontado sobre o facto de estar no Jamor, Jorge Barcellos não escondeu estar a viver "um sonho". "O presidente batalhou muito para eu estar aqui. Não pensávamos neste objetivo, mas foi crescendo e estamos a viver este momento lindo. O futebol feminino estar num palco destes, para mim, que ando nisto há 20 anos, é uma coroa. É um sonho e estou a viver o máximo possível. Claro que com o pé no chao, pois sabemos que vai ser jogo difíci. Mas a nossa equipa está preparada. Qualquer equipa que ganhe, esta taça vai para um bom sítio", analisou.



Também Regina Pereira, médio de 29 anos do Famalicão, perspetivou a partida de amanhã e revelou que o grupo está ansioso.



"É sempre a prova-rainha. Estamos cientes da responsabilidade e força que esta prova tem. Estamos ansiosas que comece e confortáveis. Queremos estar aqui todos os anos, se possível. Estamos felizes, só temos de aproveitar o momento. O grupo está ansioso, é muito novo e as meninas que vieram de fora, quase todas estão a ter uma experiência que não tinham vivido. Já partilhei a minha conquista da Taça no ano passado e tento passar-lhes, dentro e fora do campo, a maior ideia do que é o nosso campeonato, o futebol português e a importância que este troféu tem", frisou a internacional portuguesa, antes de ser questionada se há alguma aposta na jogadora que marque o golo.



"No ultimo treino fiz uma brincadeira com a Paty Llanos. Perguntei-lhe qual o resultado e a marcadora. Ela disse que não importa quem marca, vai ser uma do Famalicão e esperamos, no fim, estar com o troféu nas mãos", concluiu.