Jovem portuguesa de 16 anos reforça Atlético Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by Atlético de Madrid Academia (@atletiacademia)

O At. Madrid anunciou esta segunda-feira que Alice Neto é reforço da formação colchonera. A avançada portuguesa, de apenas 16 anos, vai jogar na equipa C e é considerada pelo próprio clube uma "promissora jogadora internacional".Nas últimas duas épocas, Alice Reto esteve na Holanda, ao serviço ADO De Haag. A avançada conta também com 23 internacionalizações e cinco golos marcados pelas camadas jovens da Seleção Nacional.