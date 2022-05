Katelin Talbert e o título do Benfica: «Senti arrepios quando estava em campo»

Katelin Talbert chegou ao Benfica em janeiro e ajudou a equipa de Filipa Patão a alcançar o bicampeonato nacional. Esta quarta-feira, numa sessão de autógrafos com todo o plantel na loja oficial do clube no Estádio da Luz, a guarda-redes norte-americana admitiu que ser campeã tem um sabor especial e partilhou elogios."É incrível fazer parte disto. No domingo senti arrepios quando estava em campo, estava em êxtase com o apoio dos adeptos. Isso fez-me muito feliz e orgulhosa por jogar nesta equipa. Fui muito bem recebida e estou a adorar. Aqui trabalha-se muito e todos tentam ajudar-te a melhorar o jogo físico e mental. Preocupam-se se o teu corpo está bem, se te alimentas bem.... Isso ajuda-me a crescer e evoluir como jogadora", começou por referir a guardiã de 23 anos, admitindo que a Liga BPI é "um campeonato muito competitivo e há muita qualidade".Preparada para continuar de águia ao peito, Katelin Talbert espera que "o Benfica continue a alcançar grandes coisas". "Estamos todas ansiosas e motivadas para continuar a provar do que somos capazes", justificou, considerando que melhorou muito o seu jogo desde que chegou. "A minha técnica e posicionamento como guarda-redes melhoraram muito desde que estou aqui. Os meus hábitos de comida também mudaram, aprendo muito sobre o que tenho de comer antes, durante e após treinos e jogos, à noite, de manhã... e o trabalho de ginásio também é importante", apontou, finalizando com mais elogios: "O que vou dizer aos meus amigos agora nas férias nos Estados Unidos? Que têm mesmo de vir cá e assistir a um jogo. Portugal é um país maravilhoso, o tempo é espetacular, a atmosfera é fantástica e o apoio dos adeptos do Benfica é brutal, adoro!"