Kheira Hamraoui regressa à competição quase seis meses depois de ter sido afastada do grupo

A francesa Kheira Hamraoui, jogadora do Paris Saint-Germain que foi violentamente agredida no ano passado, regressou esta quarta-feira aos relvados, jogando em Madrid contra o Real, no que marca o regresso à competição após quase seis meses de afastamento.

A centrocampista do clube parisiense e da seleção, de 32 anos, entrou em campo aos 76 minutos, finalizando assim um hiato na carreira, iniciado em abril com o jogo contra o Issy, para o campeonato francês.

Hamraoui tinha sido notícia em 04 de novembro de 2021, quando foi agredida com barras de ferro, durante um assalto. O inquérito que se seguiu acabou por acusar cinco homens, como autores materiais, e Aminata Diallo, também jogadora do PSG, como mandante do crime.

Quatro dias depois do jogo com o Issy, Hamraoui foi colocada à margem do grupo de trabalho, após uma altercação com colegas durante um treino.

A transferência de clube chegou a ser encarada, mas acabou por ficar em Paris e reintegrou o grupo este outono. No entanto, ainda não tinha qualquer minuto de jogo desde então.