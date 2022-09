Kika Nazareth de fora por lesão muscular na coxa direita

A internacional portuguesa, Kika Nazareth, é baixa no futebol feminino do Benfica, devido a uma lesão nos músculos isquiotibiais da coxa direita, conforme anunciou esta sexta-feira o clube da Luz.A avançada inicia protocolo de reabilitação sob orientação do departamento médico do clube, que não refere por quanto tempo a jogadora ficará longe dos relvados.