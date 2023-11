Kika Nazareth e o dérbi com o Sporting: «Vou fazer de tudo para estar apta»

Kika Nazareth foi esta quarta-feira decisiva no Benfica-Rosengard ao apontar o único golo da partida, que permitiu às águias somarem os primeiros pontos na presente edição da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.





Em declarações no final da partida, a avançada, que saiu ao minuto 70 com algumas queixas físicas, assumiu não saber ainda se estará disponível para ir a jogo no domingo, no dérbi contra o Sporting, mas garantiu aos adeptos que fará "de tudo" para poder ser mais uma opção para a treinadora Filipa Patão."Agora é processar a situação, logo se vê, não sei. É pensar positivo, continuar a trabalhar e descansar da melhor forma possível. Domingo há um jogo importantíssimo e eu vou tentar fazer de tudo para estar apta", começou por dizer a criativa de 21 anos, aos microfones da BTV no final da partida disputada no Seixal."Estamos a falar de uma Liga dos Campeões e aqui os detalhes contam bastante. Acabámos por chegar ao golo e conseguir os três pontos, mas estes jogos ganham-se nos detalhes. Temos de ser mais matadoras, não podemos desperdiçar as oportunidades. Temos de continuar a trabalhar sobre as coisas boas que fizemos.""Aproveitamos também estes jogos da Liga dos Campeões, a maior competição do mundo, para ser mais uma prova e momento de treino para os jogos da Liga BPI, que nos põem à prova e pedem o melhor de nós. Temos um jogo importantíssimo, como eu costumo dizer, um jogo grande, contra o Sporting, e temos de aproveitar as coisas boas que aqui fizemos hoje e tentar fazer ainda melhor no domingo", terminou."Foi um jogo muito difícil porque elas são muito agressivas. Tivemos um bom dia, conseguimos o nosso golo e mesmo as jogadoras que entraram desde o banco ajudaram. Adeptos? É incrível jogar perante os nossos adeptos, estão sempre a apoiar-nos e espero que no próximo domingo possam estar connosco outra vez. Sporting? Temos de ter o mesmo espírito, continuar juntas e acho que podemos conseguir os três pontos.""Primeiro que tudo, os adeptos deram-nos a confiança que precisávamos hoje. Este jogo é para eles. Apoiaram-nos mesmo nos momentos em que tivemos mais em baixo hoje. Sporting? Não precisamos de fazer grandes alterações, precisamos de continuar a trabalhar como temos feito. Peço apenas aos adeptos que compareçam outra vez em peso no domingo que nós vamos fazê-los sentir orgulhosos."