Kika Nazareth: «É um excelente arranque de época»

Kika Nazareth diz tratar-se de "um excelente arranque de época" para o Benfica, após a conquista da Supertaça feminina depois do triunfo frente ao Sporting nos penáltis."Saímos com um sorriso na cara. Ganhar é sempre bom e pelo Benfica ainda melhor. Conseguimos duas vitórias na Champions, mais uma vitória nas meias-finais [da Supertaça, frente ao Sp. Braga], e agora esta vitória. É um excelente arranque de época. Temos coisas a melhorar, mas quero agarrar-me às coisas boas", referiu a jogadora do Benfica na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro."Oito títulos pelo Benfica? Mostra a grandeza da nossa equipa, do Benfica. O Benfica é uma equipa de vitórias, entramos em qualquer jogo e qualquer competição para ganhar. Eu entro sempre para ganhar e é essa a mensagem que nos é passada. Estando num clube deste nível, é sempre chegar ao topo e conquistar o máximo de troféus possíveis", destacou, antes de abordar o golo que marcou aos 55 minutos."Golo à Maradona? Foi um bom golo. O mérito meu, mas houve toda uma equipa por trás", apontou.