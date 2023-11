Kika Nazareth ganha Prémio Revelação: «Se não fossem os berros da Patão e as discussões com a Norton...»

Kika Nazareth ganhou o Prémio Revelação na Gala das Campeãs. No discurso, a jogadora do Benfica, de 21 anos, dividiu os louros pela treinadora e pelas colegas, de forma bem-humorada, e mostrou-se grata ao clube da Luz."Agradeço esta distinção. Este não é um prémio individual, mas coletivo. É um discurso já feito, mas que não deixa de ser verdade. Futebol é coletivo. Se não fossem os berros da míster Patão, as discussões com a Norton, este clube fantástico, como é o Benfica, nada disto seria possível. Por trás de uma grande jogadora, há grande equipa, por trás de grande equipa, há grande jogo e grande Federação", expressou.