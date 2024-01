Kika Nazareth lesiona-se e deve parar dois meses

Má notícia para o futebol feminino do Benfica: Kika Nazareth tem uma entorse no tornozelo esquerdo e deve ficar afastada da competição durante dois meses.A médio das encarnadas saiu em lágrimas do jogo com o Valadares Gaia, ao minuto 88', dando logo ideia de que a lesão podia ser grave, algo que agora se confirmou. Isto depois de ter marcado 2 golos na vitória por 3-0, na 10ª jornada da Liga BPI.Durante a prolongada paragem a internacional portuguesa vai falhar, pelo menos, 10 jogos do Benfica, entre eles os 2 que faltam disputar da fase de grupos da Champions League, frente ao FC Rosengard, fora, e ao Barcelona, em casa, nos quais a equipa vai tentar um histórico apuramento para os quartos-de-final.Assim, a confirmar-se o tempo de paragem, a treinadora Filipa Patão só deve contar com a jogadora a meio de março, provavelmente a tempo da receção ao Sp. Braga, dia 24 desse mês. Em dúvida fica também a chamada da médio à Seleção Nacional para o particular com a Suécia, a 21 de março.Kika Nazareth, de 21 anos, é um dos principais trunfos do futebol feminino do Benfica e esta época está com uma impressionante média de 18 golos em 19 jogos pelas águias, contando ainda 6 assistências.Entretanto, o Benfica emitiu um comunicado sobre a situação clínica de Kika Nazaré. "O Sport Lisboa e Benfica informa que a futebolista Francisca Nazareth sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, no decorrer da partida do último domingo, frente ao Valadares Gaia FC. A jovem internacional portuguesa "Kika" inicia protocolo de reabilitação, sob orientação do departamento clínico do Clube, prevendo-se um período de paragem não inferior a seis semanas", pode ler-se.