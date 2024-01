Kika Nazareth no top-5 das goleadoras de 2023

Goal machines ‍ #UWCL — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) January 3, 2024

Numa altura em que o futebol feminino português vai ganhando projeção internacional, com a primeira participação num Mundial e ono ranking da UEFA, há um nome que sobressai entre as jogadoras lusas: Kika Nazareth.A criativa de 21 anos integra o top-5 de maiores goleadoras de 2023, num registo recolhido pela UEFA que contabiliza os tiros certeiros das jogadoras pelos respetivos clubes e seleções nacionais.Numa lista encabeçada por Sam Kerr, que marcou 37 golos pelo Chelsea e pela Austrália, Kika ocupa a 5.ª posição do ranking, com 30 remates a contar por Benfica e Portugal em 2023, num ranking que fica abaixo detalhado:1- Sam Kerr (Chelsea e Austrália), 37 golos2- Racheal Kundananji (Madrid CFF e Zambia), 34 golos3- Rachel Daly (Aston Villa e Inglaterra), 31 golos4- essa Wullaert (Fortuna Sittard e Bélgica), 31 golos5- Kika Nazareth (Benfica e Portugal), 30 golos6- Khadija Shaw (Manchester City e Jamaica), 29 golos7- Asisat Oshoala (Barcelona e Nigéria), 28 golos8- Alba Redondo (Levante e Espanha), 27 golos9- Marjolen Nekesa (Slávia Praga e Quénia), 26 golos10- Romée Leuchter (Ajax e Holanda), 26 golos11- Alex Popp (Wolfsburgo e Alemanha), 26 golos