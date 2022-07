Klara Bülhl testa positivo à covid-19 e desfalca Alemanha nas 'meias' do Europeu feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Klara Bühl vai desfalcar a seleção da Alemanha na meia-final do Europeu com a França, na quarta-feira, depois de ter tido um teste positivo ao coronavírus.

"De momento, não tem sintomas, e foi colocada de imediato em isolamento", informou esta terça-feira a Federação alemã, acrescentando que os restantes testes às jogadoras e ao staff tiveram resultados negativos.

Bülh, de 21 anos, tem sido uma boa surpresa na Alemanha, com a extremo esquerda a titular em todos os jogos, com um golo marcado na vitória por 2-0 diante da Espanha, ainda na fase de grupos, e uma assistência já nos quartos de final, com a Áustria (2-0).

A Alemanha, oito vezes campeã da Europa, defronta a França na quarta-feira (20 horas) em Milton Keynes, já depois de hoje a seleção anfitriã, a Inglaterra, jogar com a vice-campeã olímpica e segunda do ranking mundial, a Suécia, em Sheffield.