"Lamentável" e "extremamente inapropriado": Rivais unidas contra beijo de Luis Rubiales

Um dos temas mais polémicos no futebol feminino tem sido o beijo de Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, à jogadora Jenni Hermoso depois da conquista do Campeonato do Mundo. Tanto Filipa Patão como Mariana Cabral reprovaram essa atitude. "Não tem nada de positivo. Gostaria que se falasse mais da prestação irrepreensível que Espanha teve neste Mundial e do título", recordou a treinadora do Benfica, enquanto a do Sporting foi mais dura nas palavras: "Foi lamentável, extremamente inapropriado o que aconteceu. Uma pessoa com aquele cargo nunca poderia ter um gesto daqueles, mas faz parte da sociedade em que vivemos, que é bastante machista. É uma pena por um lado, mas acaba por ser um momento interessante por chamar à atenção, por poder haver alguém que diz que isto não está certo e que precisamos de mudar."

Já a espanhola Brenda Pérez, embora condenando o sucedido, prefere valorizar a conquista da sua seleção. "Foi inaceitável, mas fico com aquela imagem, que vale mais do que mil palavras. Devíamos ficar com isso, que Espanha conquistou o Mundial", disse a médio leonina.