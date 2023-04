A equipa feminina do Lank Vilaverdense foi castigada com a perda de 5 pontos na Liga BPI e ainda dois jogos à porta fechada por falta de habilitação do treinador Daniel Pacheco.O castigo surgiu na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) pelo facto do técnico não ter o curso que é exigido para orientar a equipa. Assim, o Lank Vilaverdense não muda de posição na tabela (6.º) mas passa de 23 pontos conquistados para apenas 18, ficando agora em igualdade pontual com o Valadares Gaia.