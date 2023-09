Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lara Martins, o novo fenómeno do futebol feminino do Benfica: «Já se destacava mesmo a jogar com os rapazes» Jorge Portela, antigo lateral do Farense, foi o primeiro treinador da avançada do Benfica, que ontem bisou e até marcou de letra





• Foto: Rui Minderico