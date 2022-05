Lara Pintassilgo e a chave do sucesso do Benfica: «União fez a diferença»

O Benfica sagrou-se bicampeão nacional de futebol feminino ao derrotar o Sporting (3-1). Nas 12 jornadas da fase de apuramento de campeão (faltam realizar duas) as comandadas de Filipa Patão registam 12 vitórias e apenas dois golos sofridos. Um registo que as águias querem manter até final, como garantiu a jovem avançada Lara Pintassilgo."Têm sido dias muito divertidos e agradáveis, temos estado a desfrutar imenso deste título. Mas o campeonato ainda não acabou, hoje já nos focámos no jogo que vamos ter. A nossa treinadora falou disso hoje, temos de continuar manter o foco e vamos conseguir. Vamos ter um jogo contra o Famalicão super difícil, mas queremos continuar com vitórias até ao final da época", afirmou a atleta de 19 anos, à margem de uma sessão de autógrafos na loja oficial do clube no Estádio da Luz.Lara Pintassilgo, que tem contrato com o Benfica até 2024, considera que a diferença de idades entre algumas das jogadoras do plantel não é um problema, muito pelo contrário. "Sendo mais nova, sempre que possível peço conselhos às mais experientes e mais velhas, no jogo e no treino. Têm-nos ajudado imenso e a união de todas fez a diferença para termos ganho este título", constatou, revelando como têm sidos os festejos do título: "Temos passado ainda mais tempo juntas do que o normal. Festejamos, cantamos, dançamos, comemos a pizza que não comíamos há muito tempo... mas merecido!"A internacional jovem por Portugal admite, também, que este título e a evolução do futebol feminino podem motivar novas atletas. "Acho que termos jogado na Luz levou algumas raparigas a olhar e a pensar 'um dia gostava de jogar lá'. Pode fazer com que muitas passem a jogar futebol e venham para o desporto. E as jogadoras mais novas, no Benfica ou outro clube qualquer, que pensem que com trabalho podem chegar aos grandes palcos", finalizou.