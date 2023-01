Leah Scarpelli é reforço do Sporting: «Estou muito entusiasmada»

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Leah Scarpelli, defesa-central norte-americana de 21 anos que chega ao clube verde e branco proveniente do futebol universitário dos Estados Unidos da América.

Nas primeiras declarações como jogadora das leoas, a internacional jovem pelos EUA (entre os sub-15 e os sub-17) admitiu estar "muito entusiasmada". "Nunca estive em Portugal, vai ser uma cultura diferente para mim, mas já conheci a equipa e é um excelente grupo. Estou desejosa de começar a trabalhar com elas", referiu, à Sporting TV.



Admitindo ser "desde sempre, uma grande fã" de Cristiano Ronaldo, formado precisamente no Sporting, a jovem defesa, que nos últimos três anos representou a Universidade Florida Gulf Coast, explicou as razões que a levaram a optar pelo clube de Alvalade. E admitiu que não demorou muito a fazê-lo.



"Assim que soube desta oportunidade, vi alguns vídeos e jogos e decidi que era esta a equipa pela qual queria jogar. Gosto muito da forma como jogam. São muito criativas, rápidas e tecnicamente evoluídas, por isso acho que também me vão ajudar a ser melhor jogadora", explicou, apresentando, em seguida, as suas caraterísticas aos adeptos leoninos: "Gosto muito de defender, mas também de subir no terreno. Acho que sou criativa e gosto de fazer passes longos com o meu pé esquerdo."