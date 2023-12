Lena Pauels: «Significa muito para nós disputar um jogo de Champions no Estádio da Luz»

Lena Pauels, uma das duas alemãs do plantel feminino do Benfica - a outra é Anna Gasper - fez esta terça-feira a antevisão à receção ao Eintracht Frankfurt.A guarda-redes reconheceu o seu entusiasmo pela oportunidade de realizar um duelo europeu no Estádio da Luz. "Significa muito para nós, a sensação de jogar no Seixal é fantástica, mas amanhã [quarta-feira] vão haver muitos mais adeptos nas bancadas e precisamos deles, de um apoio muito grande dos nossos apoiantes. Significa muito para nós disputar um jogo de Liga dos Campeões no Estádio da Luz e espero que possamos ganhar o jogo e quem sabe no futuro possamos ter mais jogos aqui no estádio", disse.A germânica de 25 anos, habitual titular na defesa das redes encarnadas, realça a importância do encontro na decisão do agrupamento, tendo em conta que as duas equipas entram para a terceira jornada empatadas, com três pontos."Os próximos dois jogos [ambos frente ao Eintracht Frankfurt] irão decidir quem passará aos quartos de final", declarou, ciente da importância da partida e da importância que uma eventual vitória poderia ter para a concretização do objetivo das águias em seguir em frente na competição.O Benfica recebe o Eintracht Frankfurt na quarta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo que vai ser arbitrado pela inglesa Rebecca Welsh.Este irá ser o primeiro de dois confrontos entre portuguesas e alemãs, visto estar marcado para a ronda seguinte, a 4.ª do Grupo A, novo embate, agendado para 21 de dezembro, pelas 17h45 portuguesas, em Frankfurt, na Alemanha.