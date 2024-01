Leoas querem rugir na Taça

O Sporting recebe hoje em Alcochete o Clube de Albergaria, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. As leoas estão focadas em corrigir os erros no empate (1-1) com o Damaiense, para a Liga BPI, de modo a seguir em frente na prova rainha. "Saímos da última partida com um resultado negativo, mas aprendemos com isso. Todos os jogos até ao final da época vão ser muito competitivos e qualquer falha, desconcentração ou relaxamento podem colocar em causa todo o nosso trabalho. Temos de estar muito concentradas e alerta", alertou a treinadora Mariana Cabral. "Será um jogo um pouco diferente do que tivemos da primeira vez. A equipa delas está melhor, mas jogamos em casa e cabe-nos assumir a responsabilidade do jogo para avançarmos na Taça de Portugal. O objetivo é chegar ao Jamor, um palco muito especial para todos", frisou.

Para amanhã ficam reservados mais seis jogos, com destaque para a visita do campeão Benfica a Famalicão – o atual detentor da Taça de Portugal – e do Marítimo ao 1º de Maio de Braga, num confronto entre equipas do top 4 da Liga BPI.