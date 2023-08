Leonor Faria reforça baliza do Torreense

Leonor Faria, de apenas 18 anos, é o quinto reforço apresentado pelo Torreense para a temporada que se avizinha. A guarda-redes, que foi oficializado esta terça-feira, chega ao Estádio Manuel Marques proveniente do Sp. Braga, depois de ter representado as bracarenses nas últimas cinco épocas, clube onde militou a maior parte da sua formação.Leonor Faria conta ainda com passagens pelos escalões de formação do Parada de Tibães e do Juventude Póvoa.