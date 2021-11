Leonor Silva deixa Boavista e assina pelo Sporting aos 10 anos

Leonor Silva, de apenas 10 anos, vai ser jogadora do futebol feminino do Sporting, após ter assinado por uma temporada. A avançada vai deixar os sub-13 do Boavista e passar a jogar pelas leoas, após ter estado no Estádio Universitário de Lisboa a prestar provas, agradando aos técnicos leoninos. Leonor vai ficar na Academia do Sporting de Alfena até poder assinar um contrato de formação desportiva, o que só pode ocorrer aos 14 anos.Leonor Silva começou o seu percurso no Sporting Clube do Campo com apenas sete anos. Um ano depois, assinou pelo Boavista, onde alinhou na formação sub-13 e agora, aos dez anos de idade, assina pelos verde e brancos.