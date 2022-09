«Levaste-me a um ponto de relaxe...»: reveladas alegadas mensagens de Miguel Afonso a jogadora

Daniela Lopes, empresária de jogadoras, divulgou no Twitter uma série de mensagens alegadamente trocadas por Miguel Afonso e uma futebolista, mensagens essas que seriam, segundo a agente, do conhecimento do Famalicão, clube que contratou o treinador depois de o técnico ter deixado o Rio Ave.Recorde-se que as jogadoras do Rio Ave acusam o treinador de assédio sexual e que o Conselho de Disciplina da federação já abriu um inquérito."O Famalicão teve acesso a estas mensagens no dia da apresentação do treinador. (Há provas disso). Decidiram fazer de conta e continuar com o mesmo. Vamos continuar a fingir que isto é normal? O elemento acusado e os que compactuaram com isto têm de ser punidos. Por todas nós", escreveu Daniela Lopes no Twitter.