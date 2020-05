Liga BPI passa de 12 a 20 equipas

O dia fica marcado pela ação da Federação Portuguesa de Futebol na reformulação também do futebol feminino. De maneira a dar mais apoio à modalidade, aos clubes e às jogadoras, a FPF anunciou o alargamento de 12 para 20 equipas na Liga BPI, o principal escalão do futebol feminino, algo que entra em vigor já na próxima temporada.





Assim, o principal escalão junta as 12 equipas que lá competiram em 2019/20 e as oito primeiras de cada série da 2.ª Divisão. Além disso, o formato muda para duas séries (norte e sul) de 10 equipas, com a fase de apuramento de campeão a apurar os quatro primeiros de cada série. Já a fase de permanência terá 12 equipas, sendo que seis vão descer para a 2.ª Divisão.Como vão subir apenas duas formações à Liga BPI nesse novo formato, o principal escalão em 2021/22 terá 16 equipas, divididas pelas séries norte e sul.