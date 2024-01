Liga dos Campeões feminina: Rosengard-Benfica, em direto

há 1 horas 16:32

Águias podem garantir apuramento histórico para os quartos de final em caso de vitória

Boa tarde! Seja bem-vindo ao direto de mais um jogo do Benfica na Liga dos Campeões feminina. A equipa de Filipa Patão visita as suecas do Rosengard, a partir das 17h45, e pode garantir já hoje o apuramento histórico para os quartos de final da competição. Para isso, as águias precisam de vencer ou conseguir o mesmo resultado do Eintracht Frankfurt, que joga em casa do Barcelona.